Консолидированный бюджет сферы образования в РТ с 2010 года составил 90 млрд рублей — Минниханов

Консолидированный бюджет сферы образования в Татарстане с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 млрд рублей. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

По его словам, до конца года в РТ будут введены 12 школ на 8221 место и 12 детских садов на 2185 мест. Кроме того, будет отремонтировано 121 образовательное учреждение.

«Расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, а инвестиции в будущее с высокой отдачей», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Ранее в рамках совещания министр образования и науки РТ Рафис Бурганов призвал глав районов лично проконтролировать реализацию права учащихся на изучение родных языков во всех школах.