Минниханов в Кукморском районе посетил модернизированную ферму им. Вахитова

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетил новую ферму СХПК им. Вахитова.

Строительство молочного комплекса на 1 200 голов было завершено в 2015 году. Реализация данного проекта, по словам руководителя сельскохозяйственного кооператива Нафика Хусаинова, позволила наращивать объемы реализации молока на ферме до 19 тыс. тонн в год (50-52 тонны в день).

Отмечается, что в комплексе используется технология раздельного содержания животных. На разных стадиях развития коровы содержатся в отдельных секторах, где в полной мере учтены особенности их содержания, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, Кукморский район сейчас один из наиболее оснащенных сельхозтехникой в Татарстане.