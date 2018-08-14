Главу кадрового резерва Кремля могут назначить заместителем Кириенко

Начальник департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП) Антон Награльян может стать замначальника УВП Сергея Кириенко.

Кандидатура Награльяна на место Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета, сейчас рассматривается в администрации президента (АП), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Награльян отвечает за проекты, которые общественности и президенту представлял лично Кириенко, в том числе «школу губернаторов». Кроме того, он курирует программу «Лидеры России».

Ранее сообщалось, что в список кадров, находящихся под патронажем президента РФ, вошли 11 чиновников и управленцев из Приволжья. Среди них Татарстан представляет только бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.