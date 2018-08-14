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Главу кадрового резерва Кремля могут назначить заместителем Кириенко

12:42, 14.08.2018

Начальник департамента регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП) Антон Награльян может стать замначальника УВП Сергея Кириенко.

Кандидатура Награльяна на место Александра Харичева, возглавившего в июне управление по обеспечению деятельности Госсовета, сейчас рассматривается в администрации президента (АП), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Награльян отвечает за проекты, которые общественности и президенту представлял лично Кириенко, в том числе «школу губернаторов». Кроме того, он курирует программу «Лидеры России».

Ранее сообщалось, что в список кадров, находящихся под патронажем президента РФ, вошли 11 чиновников и управленцев из Приволжья. Среди них Татарстан представляет только бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

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