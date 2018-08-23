Тренер «Рубина» Кафанов: «У нас не так много игроков, чтобы разбрасываться. Надо сначала кого-то взять»

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов, заменявший на открытой тренировке главного тренера Курбана Бердыева, поделился мыслями о предстоящем матче против ЦСКА, а также о состоянии игроков и трансферных новостях.

— Что ждете от нового ЦСКА?

— Команда другая, другая оборона. И с каждой игрой становится все сплоченнее, сыграннее. Последняя игра показала, что они набирают ход. Игроки все сильные, поэтому не так много им надо, чтобы сыграться и опять вернуть тот ЦСКА.

— Тот факт, что там много молодежи и мало опыта, может сыграть в пользу «Рубина»?

— Я думаю, нет. Это довольно опытная команда. На сегодняшний день это сильная команда.

— Гол от «Терека» на 4-й компенсированной минуте — это стечение обстоятельств или «хвост» с прошлого сезона?

— Надо все эти голы в отдельности рассматривать. Где то была потеря концентрации, где то ошибка отдельного игрока, где то невезение. В данном случае была потеря концентрации.

— В каком состоянии Сослан Джаннаев?

— Сослан готовится по индивидуальной программе к этому матчу. Надеемся, что будет готов к этой игре.

— А остальные игроки в каком состоянии?

— У нас практически все вернулись в строй. И Бухаров, и Подберезкин. Готовятся к матчу. Уже несколько дней тренируются.

— «Рубин» заявлял, что, возможно, расстанется с рядом игроков. Какие новости в этом плане?

— Пока никаких. У нас не так много игроков, чтобы сейчас ими разбрасываться. Надо для начала что-то взять взамен.

— Есть надежда, что будут новички.

— Надежда всегда есть, — цитирует слова тренера корреспондент «Реального времени».