Суд взыскал 40 тыс. рублей с челнинки по иску правообладателя «Маши и Медведя»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск правообладателя российского мультфильма «Маша и Медведь» к предпринимательнице из Набережных Челнов Людмиле Хромовой, взыскав с нее 40 тыс. рублей.

Изначально компания требовала с челнинки 50 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Маша», «Медведь», «надпись Маша и Медведь», а также на произведение изобразительного искусства — рисунок «Медведь».

Кроме того суд взыскал с Хромовой почти 3 тыс. рублей в качестве возмещения расходов, говорится в определении суда.

Ранее председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что киностудии удалось урегулировать все разногласия по продолжению «Простоквашино» с писателем Эдуардом Успенским.