В прикамской колонии для бывших силовиков произошла массовая драка

Прокуратура Пермского края проверила информацию о групповом неповиновении осужденных, отбывающих наказание в ИК-37 для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В результате было выяснено, что беспорядки спровоцировал один из заключенных, который избил другого за то, что тот сотрудничал с администрацией колонии. Конфликт пытались уладить сотрудники исправительного учреждения, после чего началась массовая драка. За осужденного заступились несколько его товарищей.

При задержании зачинщик конфликта демонстративно порезал себе предплечья острым предметом. Он был доставлен в дежурную часть колонии, ему незамедлительно оказана медицинская помощь.

Четверо осужденных были привлечены к дисциплинарной ответственности и водворены в ШИЗО. Один из них, находясь там, также причинил себе поверхностные повреждения предплечья.

На данный момент следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Добавим, что исправительная колония №37 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в поселке Половинка Чусовского района. В сентябре 2016 года ее перепрофилировали в колонию для бывших работников судов и правоохранительных органов. В настоящее время там содержатся порядка 600 осужденных.

Напомним, ранее из российских тюрем вышли первые 167 осужденных, которым пересчитали сроки заключения.