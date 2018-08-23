Владелец Forbes закроет печатную версию журнала SNC

Медиагруппа ACMG, которой принадлежит российская версия Forbes, приняла решение закрыть печатную версию журнала SNC.



Представитель издательского дома ACMG Дмитрий Озман объяснил это реструктуризацией портфеля брендов, передают «Ведомости». Главный редактор журнала SNC Наталья Архангельская также подтвердила, что покидает свой пост.

«Все правда. Я покидаю SNC, это была лучшая работа в моей и нашей жизни. Бренд SNC будет жить», — написала Архангельская на своей странице в Facebook.

Отмечается, что журналы Numero и Interni также прекратят выпускать глянцевые версии: с октября они начнут выходить в виде альбомов.

Ранее группа ACMG приняла решение сократить штат трех других своих изданий — журнала GEO, его детского приложения «GEOленок» и «Gala Биография».