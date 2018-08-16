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Шнуров официально развелся с Матильдой

04:04, 16.08.2018
Шнуров официально развелся с Матильдой
Фото: commons.wikimedia.org / Elekes_Andor

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой. Об этом бывшая супруга певца сообщила на своей странице в Instagram.

Матильда в сториз опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака. Ее она сопроводила записью: «Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию».

Она также добавила, что следует «уважать чужую личную жизнь».

Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой в конце мая. Лидер группы «Ленинград» женился на Матильде в 2010 году. До этого музыкант уже дважды состоял в браке.

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