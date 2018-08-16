Шнуров официально развелся с Матильдой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой. Об этом бывшая супруга певца сообщила на своей странице в Instagram.
Матильда в сториз опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака. Ее она сопроводила записью: «Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию».
Она также добавила, что следует «уважать чужую личную жизнь».
Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой в конце мая. Лидер группы «Ленинград» женился на Матильде в 2010 году. До этого музыкант уже дважды состоял в браке.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым