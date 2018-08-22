Резидент «Алабуги» из Нижнего Новгорода планирует инвестировать в ОЭЗ 150 млн рублей

Компания «СТ Нижегородец» планирует инвестировать в производство спецтехники в особой экономической зоне «Алабуга» около 150 млн рублей в течение пяти лет. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Лимонников.



Предприятие производит на территории ОЭЗ автобусы, грузовой транспорт и спецтехнику на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей Ford, передает «Татар-информ». Предполагается, что к 2020 году на предприятии будут работать 150 разноплановых специалистов.

В настоящее время общая сумма инвестиций оценивается в 45 млн рублей.

Напомним, сегодня на территории ОЭЗ «Алабуга» открыли четыре новых завода — СТ Алабуга», «СМИТ», «Ростонер» и «Русский воск». Все они расположены в индустриальном парке «Синергия».