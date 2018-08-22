В Татарстане ребенок попал под мотокосилку
Шестилетнего ребенка из Аксубаевского района доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии травматического шока III степени. Ребенок упал под работающую мотокосилку.
Врачи диагностировали острую кровопотерю, открытый перелом бедренной кости со смещением и обширную рваную рану нижних конечностей, передают «Агрызские вести».
Отмечается, что несчастный случай произошел под присмотром отца, который косил траву. Ребенок споткнулся и попал под работающий механизм.
По данному факту сотрудники МВД России по Аксубаевскому району совместно с соответствующими органами провели проверку, обстоятельства случившегося уточняются.Происшествия Татарстан
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