В Татарстане ребенок попал под мотокосилку

Шестилетнего ребенка из Аксубаевского района доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии травматического шока III степени. Ребенок упал под работающую мотокосилку.



Врачи диагностировали острую кровопотерю, открытый перелом бедренной кости со смещением и обширную рваную рану нижних конечностей, передают «Агрызские вести».

Отмечается, что несчастный случай произошел под присмотром отца, который косил траву. Ребенок споткнулся и попал под работающий механизм.

По данному факту сотрудники МВД России по Аксубаевскому району совместно с соответствующими органами провели проверку, обстоятельства случившегося уточняются.