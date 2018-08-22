На матче России и Чехии ожидается аншлаг

На товарищеский матч между сборными России и Чехии проданы практически все билеты, сообщает ТАСС, ссылаясь на министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.

«Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали», — сказал Аракелян.

Хотя ранее сообщалось, что билеты на товарищеский матч продаются по цене от 500 до 900 рублей.

Матч состоится 10 сентября на стадионе «Ростов Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира. Стадион вмещает 45 000 человек.

Сборная России на домашнем мундиале дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии на чемпионат мира не попала.

