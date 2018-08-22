Минэкономразвития ухудшит прогноз по росту ВВП до 1,8%

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по росту экономики РФ в 2018 году с 1,9% до 1,8%. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин.



«Мы, скорее всего, пересмотрим чуть-чуть вниз, но тоже незначительно, экономический рост в этом году — с 1,9% до 1,8%. То есть изменения будут носить во многом косметический характер», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, в начале июля Минэкономразвития уже изменило прогноз по росту ВВП в текущем году до 1,9% с 2,1% на фоне повышения НДС с 18% до 20% в будущем году.

Отмечается, что в 2019 году, который в целом будет «сложным» из-за адаптации экономики к увеличению НДС, рост замедлится до 1,4%.

Ранее Росстат сообщил о росте ВВП России в январе — июле на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.