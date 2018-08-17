Росстат оценил рост ВВП в первом полугодии в 1,6 процента

ВВП России в январе — июле предварительно вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Это ниже расчетов Министерства экономического развития, которое оценивало рост ВВП в первом полугодии в 1,7%.

Напомним, что в конце июня МЭР ухудшило прогноз по росту ВВП на 2018—2019 годы. В этом году динамика показателя снижена с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год — с 2,2% до 1,4%. Среди причин пересмотра прогноза фигурируют геополитическая неопределенность и повышение НДС с 18 до 20% в следующем году.