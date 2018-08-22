Верховный суд Удмуртии подтвердил законность отстранения экс-мэра Ижевска от выборов в депутаты

Верховный суд Удмуртии оставил в силе решение первой инстанции об отмене регистрации экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина в качестве кандидата в депутаты гордумы. Апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда города он рассмотрен сегодня.

Об этом «Реальному времени» сообщил представитель кандидата в депутаты Адхарии Трифоновой, подавшей иск, Сергей Окулов.

— Решение суда с изменениями мотивировочной части вступило в силу. Теперь решение ТИК о регистрации кандидата Тюрина отменено. Вопрос о его регистрации повторно ТИКом пока не рассмотрен. Верховный суд изменил мотивировочную часть в отношении одной из подписей избирателей, заявленных в иске, фактически признав эту подпись недействительной, — рассказал Окулов.

Напомним, Октябрьская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Тюрина в качестве кандидата по Колтоминскому одномандатному округу №10 3 августа. Решение было оспорено в суде истицей, которая считала, что рабочая группа должна была признать недействительными ряд подписей избирателей. Районный суд своим решением отменил регистрацию Тюрина, при этом постановил провести новое заседание ТИК, чтобы вновь вопрос об участии экс-мэра в выборах. При этом комиссия не должна была учитывать ряд подписей.