Торги на размещение рекламы в Махачкале будет проводить площадка из Татарстана

Администрация Махачкалы утвердила новый порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города.

По информации издания «Черновик», торги будут проводиться в форме открытых аукционов в электронной форме на площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Заказчиком и организаторов торгов была назначена администрация в лице МКУ «Управления по делам наружной рекламы, информации и оформления Махачкалы», однако бенефициарами от реализации этого проекта могут стать бизнесмены из РТ.

Как отмечает издание, инициатором проведения торгов в Татарстане стал один из помощников премьер-министра Республики Дагестан Артема Здунова.

Ранее Здунов возглавлял Минэкономики Татарстана. В этом году он был назначен на пост главы правительства Дагестана.