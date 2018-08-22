Набсовет «Алабуги» одобрил проект производства полиэтиленового воска в качестве нового резидента
Наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова одобрил проект компании «Русский Воск» в качестве нового резидента.
Он предполагает организацию производства полиэтиленового воска общей мощностью до 9,5 тонны в год. Финансирование проекта осуществляет соучредитель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, принявший решение лично поддержать инновационный проект.
Объем инвестиций на первом этапе проекта составит около 156,9 млн рублей, а производственные мощности компании уже размещены в модуле индустриального парка «Синергия», сообщает пресс-служба президента РТ.
Также члены набсовета «Алабуги» согласовали увеличение объема инвестиций со стороны действующего резидента «Джошкуноз-Алабуга» с 2,2 до 3,5 млрд рублей и внесении новых видов деятельности: услуг по модификации, адаптации и доработке технологической оснастки, изготовления технологической оснастки (штампы и калибры), работ по монтажу, испытанию и пусконаладке оборудования и оснастки, сварочной сборки кузовных деталей автомобиля.
Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» за 12 лет получила от государства почти 26 млрд рублей на развитие инфраструктуры.Промышленность Татарстан
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