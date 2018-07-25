ОЭЗ «Алабуга» за 12 лет получила от государства почти 26 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане за 12 лет существования получила от государства 25,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры. За это же время резиденты зоны уплатили 23,4 млрд рублей налогов.

Объем освоенных на площадке частных инвестиций составляет 114 млрд рублей, а всего инвесторы заявили проектов на 180 млрд рублей. При этом выручка предприятий-резидентов за время существования ОЭЗ превысила 330 млрд рублей, говорится в пресс-релизе зоны.

Всего на сегодняшний день в «Алабуге» зарегистрированы 56 компаний, из них 24 уже запустили свои производства, на которых трудятся 6 500 человек.



Ранее стало известно, что ОЭЗ «Алабуга» рассчитывает привлечь 136 млрд рублей инвестиций на новую площадку.