Около гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава
В районе гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава.
Общая площадь пожара составила 3 гектара. На данный момент пламя тушат пожарные расчеты, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Возгорание не представляет никакой опасности объектам, так как рядом находится озеро.
Напомним, ранее в Перми скончалась пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал».Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым