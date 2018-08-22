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Около гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава

15:01, 22.08.2018
Около гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава
Фото: pixabay.com

В районе гелиевого завода в Оренбурге загорелась сухая трава.

Общая площадь пожара составила 3 гектара. На данный момент пламя тушат пожарные расчеты, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Возгорание не представляет никакой опасности объектам, так как рядом находится озеро.

Напомним, ранее в Перми скончалась пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал».

Происшествия
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