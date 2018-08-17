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В Перми скончалась пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал»

09:10, 17.08.2018
В Перми скончалась пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал»
Фото: pixabay.com

В краевом ожоговом центре в Перми скончалась женщина, пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал».

Работница предприятия получила ожоги 80% тела. Спустя три дня она скончалась. Стоит отметить, что другая сотрудница завода после ЧП также находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает РБК-Пермь.

Напомним, 14 августа на территории соликамского порохового завода «Урал» случилась технологическая вспышка, а затем начался пожар. Во время инцидента пострадали две женщины. На данный момент причину произошедшего устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.

Происшествия
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