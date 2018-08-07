Из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы

Прямое авиасообщение из Казани на китайский островов Хайнань появится с 17 сентября.



«Благодаря большой вместимости воздушного судна более 1 800 туристов еженедельно смогут отправиться отдыхать на тропический остров Хайнань беспосадочными рейсами», — говорится в сообщении компании «ИрАеро».

Отмечается, что перелет будет осуществляться на самолете Boeing 777, в компоновке которого 11 кресел бизнес-класса и 360 — эконом-класса.

Рейсы также будут доступны из Уфы, Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Напомним, с 1 мая россияне могут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.