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Из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы

21:18, 07.08.2018
Из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прямое авиасообщение из Казани на китайский островов Хайнань появится с 17 сентября.

«Благодаря большой вместимости воздушного судна более 1 800 туристов еженедельно смогут отправиться отдыхать на тропический остров Хайнань беспосадочными рейсами», — говорится в сообщении компании «ИрАеро».

Отмечается, что перелет будет осуществляться на самолете Boeing 777, в компоновке которого 11 кресел бизнес-класса и 360 — эконом-класса.

Рейсы также будут доступны из Уфы, Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Напомним, с 1 мая россияне могут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.

БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
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