Из Казани на Хайнань с сентября откроются прямые рейсы
Прямое авиасообщение из Казани на китайский островов Хайнань появится с 17 сентября.
«Благодаря большой вместимости воздушного судна более 1 800 туристов еженедельно смогут отправиться отдыхать на тропический остров Хайнань беспосадочными рейсами», — говорится в сообщении компании «ИрАеро».
Отмечается, что перелет будет осуществляться на самолете Boeing 777, в компоновке которого 11 кресел бизнес-класса и 360 — эконом-класса.
Рейсы также будут доступны из Уфы, Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
Напомним, с 1 мая россияне могут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.БизнесТранспорт БашкортостанТатарстан
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