СМИ сообщили о затонувшей в Баренцевом море российской ракете с ядерной боеголовкой

Россия собирается поднять со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой.

По информации американского телеканала СNBC, снаряд упал в море во время неудачных испытаний в прошлом году.

Отмечается, что в операции по подъему ракеты могут быть задействованы три судна, в том числе корабль с оборудованием для работы с радиоактивными материалами. Точные сроки проведения операции не указаны.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал «слушать президента Российской Федерации Владимира Путина и верить ему», передает "Интерфакс".

CNBC в мае уже сообщал, что четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной установкой закончились крушением. По данным телеканала, приказ о проведении испытаний якобы отдали высокопоставленные чиновники в Кремле.