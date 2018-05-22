Американские СМИ сообщили о неудачных испытаниях новых российских ракет

Четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерной установкой закончились крушением. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Сообщается, что испытательные пуски были проведены с ноября 2017-го по январь 2018 года. По данным американской разведки, самый долгий полет ракеты продлился чуть более двух минут: она якобы пролетела около 35 км и разбилась. Самый короткий тест занял четыре секунды, ракета пролетела 7 км.



По словам собеседников телеканала, приказ о проведении испытаний якобы отдали высокопоставленные чиновники в Кремле, несмотря на предупреждения инженеров о неполной готовности ракет.



Телеканал также сообщил, что «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, против которого у США на текущий момент нет защиты, будет готов к использованию в боевых действиях к 2020 году».

Ранее сообщалось, что Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана». Они будут служить для запуска космических аппаратов.