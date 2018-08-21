В России тарифы на воду для населения могут вырасти на 1,5% из-за очистки Волги

Правительство прорабатывает вопрос о повышении тарифов на воду. Соответствующее поручение Минприроды и Минстрою дал первый вице-премьер Антон Силуанов.

Как уточняют "Известия", такая мера направлена на привлечение дополнительных средств для проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги». Всего на их реализацию требуется 782 млрд рублей.

По оценкам экспертов, если решение о повышении тарифов на воду будет принято, для населения они вырастут максимум на 1,5%.

Вместе с тем, тарифы могут вырасти также для предприятий, которые используют воду для производства электроэнергии. Кроме того, не исключено увеличение платы за использование акваторий Волги, Дона, Лены, Черного и Азовского морей, а также озера Байкал.

Напомним, что программа «Оздоровления Волги» была представлена Минприроды РФ в мае 2017 года. Тогда сообщалось, что общий объем финансирования составит 227,44 млрд рублей.

