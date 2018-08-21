«Крылья Советов» собираются подписать молодое уругвайское дарование

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен подписать контракт с уругвайским защитником Агустином Рохелем, футболист перейдет в команду в качестве свободного агента, заявил РИА Новости директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Крылья Советов» собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист. В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию", — сказал Шикунов



Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл чемпионат Южной Америки в 2017 году, его предыдущим клубом был «Насьональ».



