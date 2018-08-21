Самарские «Крылья Советов» арендовали Денисова у «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Об этом сообщает официальный сайт московской команды. Самарский клуб информацию пока не подтвердил.

Узбекский защитник проведет ближайший сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды. В чемпионате России-2018/19 Денисов на поле не появлялся.

«Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам», – сказал директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов.



Виталий Денисов играл за московский «Локомотив» на протяжении семи сезонов. В прошлом году он сыграл в 9 матчах и стал чемпионом России.

Напомним, ранее «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с защитником «Анжи» Самарджичем.