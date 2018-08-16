«Крылья Советов» подписали защитника сборной Словении
«Крылья Советов» пополнили свои ряды центральным защитником, сообщает «КП-Самара». Игрок сборной Словении Мирал Самарджич объявил в своем «Инстаграме» о переходе в самарский клуб.
«Новый клуб, новый вызов, ФК «Крылья Советов», Самара», — подписал свою публикацию защитник.
Самарджич выступал в «Анжи» один сезон. За это время он сыграл за махачкалинский клуб 21 игру и отметился двумя мячами.
До «Анжи» центральный защитник играл в чемпионатах Турции, Китая, Хорватии, Молдавии и Словении.
За национальную сборную Самарджич играет с 2013 года и принял участие в 15 играх.СпортФутбол
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