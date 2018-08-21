КВЗ представит Ансат и Ми-17В-5 на военном форуме «Армии-2018»

Казанский вертолетный завод (КВЗ) (входит в Госкорпорацию «Ростех») представит на военном форуме «Армия-2018» легкий многоцелевой вертолет Ансат в модификации «Патруль» и военно-транспортный Ми-17В-5.

«Форум „Армия-2018“ является одной из крупнейших в мире площадок для демонстрации вооружений и военной техники, и КВЗ есть что показать российским и иностранным заказчикам. Мы представим на выставке две современные машины – Ми-17В-5 и Ансат, оснащенные новейшим оборудованием для выполнения широкого спектра задач в интересах силовых ведомств», — цитирует управляющего директора КВЗ Юрия Пустовгарова пресс-служба компании.

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