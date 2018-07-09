«Вертолеты России» представили новейшие системы для комфорта и безопасности полетов

Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» (12+) показали демонстрационный стенд с установленной системой активного гашения вибраций, энергопоглощающим креслом и фрагментом настила пола. Данный комплекс предназначен для установки на вертолетах Ансат и обеспечивает комфортный полет и дополнительные опции по безопасности.

Система активного гашения вибраций позволяет уменьшить уровень вибрации в кабине пилотов и пассажирском салоне до комфортного уровня. Первый сертифицированный в составе вертолета комплект системы активного гашения вибраций был установлен на серийный Ансат в VIP-комплектации, находящийся в эксплуатации. Сегодня данными системами оборудуются вертолеты по желанию заказчика.

Пассажирское энергопоглощающее кресло выполнено из упрочненного пластикового волокна. Наружная поверхность сиденья со стороны пассажира полностью состоит из арамида для уменьшения вероятности получения травмы в аварийных ситуациях. Для того чтобы снизить риски повреждения позвоночника в случае аварии, в кресло встроена система поглощения энергии, также оно полностью может смещаться вниз. Величина сдвига, необходимого для защиты позвоночника, зависит от серьезности аварии и от массы пассажира. При отсутствии багажа под сиденьем оно может опуститься почти до пола. Энергопоглощающее кресло можно использовать как в пассажирской версии Ансата, так и в VIP-варианте.

«Представленный на выставке стенд — это итог первого этапа работ по повышению удобства эксплуатации вертолетов Ансат. Мы понимаем, что для VIP-клиентов вопрос спокойного перелета без шумов и вибрации очень важен, поэтому доработки были направлены на устранение этих проблем. Пока данный комплекс будет устанавливаться по желанию заказчика, а впоследствии войдет в состав серийного оборудования модернизированного вертолета Ансат», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. Страной-партнером России на «Иннопроме» стала Республика Корея.

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