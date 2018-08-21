ФАС возбудила дело против Росрыболовства из-за квот на анчоусы и скумбрию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции из-за квот на вылов рыбы.



Речь идет о сборе и рассмотрении заявок на получение разрешений на вылов иваси, скумбрии и анчоуса в Японии в 2017 году, говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что процедура проходила на неконкурентной основе. Весь объем добычи вылова иваси, скумбрии, анчоуса был распределен между тремя компаниями – ООО РК «Лунтос» (10 тыс. т), ООО «Софко» (2,5 тыс. т) и АО «Тралфлот» (11,1 тыс. т), при этом заявки подали пять компаний.

По данным службы, это произошло потому, что заявки этих организаций поступили первыми.

Напомним, Япония и Россия пришли к соглашению об увеличении квот на вылов рыбы в исключительных экономических зонах двух стран.