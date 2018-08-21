Валерий Меладзе попросил Грузию предоставить ему гражданство — СМИ

Певец грузинского происхождения Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны.



Речь идет о предоставлении Меладзе грузинского гражданства при сохранении гражданства России. В настоящее время певец находится в Грузии, в Батуми, где проживают его близкие и родные, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Напомним, 15 июля парламент Грузии утвердил новое правительство.