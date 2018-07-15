Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии в субботу большинством голосов выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и новой правительственной программе.



«Парламент Грузии выразил доверие составу правительства», — приводит «РИА Новости» слова спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

Отмечается, что в поддержку нового правительства и программы проголосовали 101 депутат, против — 12.

Напомним, в июне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге об уходе в отставку. Ранее в столице Грузии возобновились акции протеста. Митингующие потребовали справедливости в расследовании дела об убийстве подростка Давида Саралидзе и отставки правительства.