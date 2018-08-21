В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +27

Сегодня, 21 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15— 20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С. В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +22°С до +25°С.