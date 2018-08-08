Редакция российского Forbes пожаловалась в прокуратуру на задержку зарплаты

Редакция российского журнала Forbes пожаловалась в Пресненскую межрайонную прокуратуру на издателя «Ас рус медиа» (одно из юрлиц издательского дома ACMG Александра Федотова, — прим. ред.). Причиной жалобы является невыплата зарплаты за июль.

Редакция считает такие действия владельца журнала давлением на журналистов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. До этого сотрудники Forbes анонимно и в соцсетях от собственного имени рассказывали о задержках зарплат. Работники других СМИ, которые входят в ACMG, также сообщали о регулярных задержках выплат.

Ранее в редакции издания произошли новые кадровые назначения. Новым главредом стал Андрей Золотов, он сменил Николая Мазурова, который проработал чуть больше месяца после увольнения Николая Ускова.

