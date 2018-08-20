Нижний Новгород хочет провести «Русскую классику» 2019/2020

Исполняющий обязанности председателя правления «Торпедо», и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что Нижний Новгород готов провести «Русскую классику» в сезоне-2019/20. Матч на открытом воздухе может пройти на новом футбольном 45-тысячном стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату миру 2018 года.

— Стадион «Нижний Новгород» можно использовать не только для проведения футбольных матчей, — цитирует «Время Н» Сватковского. — Например, мы бы хотели организовать на новой арене «Русскую классику», это может произойти уже в сезоне-2019/20. Для этого нужно сейчас начинать обсуждение и согласование с КХЛ. Надеюсь, лига поддержит нашу инициативу. Считаю, что матч «Торпедо» против одного из лидеров российского хоккея вызвал бы огромный интерес не только в Нижнем Новгороде, но и во всей стране. Не сомневаюсь, что на такую игру мы бы собрали десятки тысяч болельщиков. Нижний Новгород — хоккейный город, а новейший стадион позволяет проводить мероприятия на самом высоком уровне, — приводит слова Сватковского нижегородское «Время».