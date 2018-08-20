Николай Цулыгин: «Для меня эталон работы — Черчесов. Его тоже постоянно критиковали»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о своем отношении к критике в тренерской работе.

«Я был готов к тому, что меня будут увольнять каждый день. У меня нет с этим проблем, я не чувствую никакого дополнительного давления. И не впадаю в панику, спокойно к этому относясь.

Для меня пример — Черчесов. Что только про него ни говорили, человек тоже с этим жил, но чего добился! И сейчас про него совсем по-другому говорят.

Так что — только идти вперед. Всех тренеров осуждают и хают. Это наш удел, пока ты что-то не выиграешь», — цитирует Цулыгина СЭ.