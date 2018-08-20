Аэропорт Казани планирует в 2018 году увеличить пассажиропоток до 3 млн человек

Международный аэропорт «Казань» планирует в 2018 году обслужить 3 млн пассажиров, увеличив показатель на 14% по сравнению с прошлым годом.



В 2017 году пассажиропоток составил 2,6 млн человек. Отмечается, что за неполные 8 месяцев текущего года уже обслужено 2,01 млн человек, рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 28%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что традиционно наиболее популярны курортные направления (Турция, ОАЭ и другие). Большим спросом пользуются и недавно открытые маршруты — Болонья, Тбилиси, Батуми, Минск, Махачкала.

Напомним, со 2 сентября появятся прямые рейсы из Нижнекамска в Нижний Новгород. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям на 50-местных самолетах CRJ-200.