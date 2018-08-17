Авиарейсы из Нижнекамска в Нижний Новгород запустят с сентября

Со 2 сентября появятся прямые рейсы из Нижнекамска в Нижний Новгород. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям на 50-местных самолетах CRJ-200.

Полет займет около часа и обойдется в среднем в 3,7 тыс. рублей, говорится в сообщении компании RusLine.

Отмечается, что новый маршрут станет частью направления Нижнекамск — Нижний Новгород — Санкт-Петербург.

Накануне в казанском Кремле анонсировали запуск прямых рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Париж, Тегеран и Мюнхен в 2019 году. При этом уже осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань.