«Уфаоргсинтез» направил на дивиденды за 2017 год более 11 млн рублей
ПАО «Уфаоргсинтез» направило на дивиденды за 2017 год 11,3 млн рублей.
Согласно сообщению предприятия, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, по обыкновенным акциям начислено 9,8 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей — по привилегированным акциям.
Напомним, что в июле совет директоров «Уфаоргсинтеза» оставил председателем топ-менеджера «Роснефти» Александра Романова.БизнесПромышленностьНефтехимия Башкортостан
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