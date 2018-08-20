РУСАДА: Татарстан не уделяет должного внимания образовательной работе в сфере антидопинга

Татарстан и ряд других регионов России не уделяют должного внимания образовательной работе в сфере антидопинга. Об этом заявила первый заместитель генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Нам пока не удается как следует наладить коммуникации с Волгоградской, Костромской, Орловской и Тверской областями. Плохо идут на контакт представители Карелии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Бурятии, Тывы и Чукотки. Но мы очень надеемся, что в самое ближайшее время ситуация изменится», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Она также добавила, что большинство российских регионов ведет активную информационно-образовательную деятельность в сфере антидопинга.

Напомним, что РУСАДА признали несоответствующей кодексу WADA в 2015 году, после допингового скандала. В мае этого года WADA отказалось восстанавливать права РУСАДА. Главной причиной называется отказ России признавать доклад Макларена о допинге в российском спорте.