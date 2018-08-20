В Челнинском загсе заметили Элвина Грея

На выходных в загсе Набережных Челнов побывал певец Элвин Грей (Радик Юльякшин). Он посетил учреждение в субботу, 18 августа.

«Сегодняшний магический день 18.08.18 нас обрадовал появлением среди гостей известного певца Элвина Грея», — говорится в комментарии к снимку, опубликованному в instagram-аккаунте загса.

Отмечается, что в этот день в Набережных Челнах брак заключили 88 пар.

Напомним, что в июле Элвин Грей поздравил своего друга с рождением сына стрельбой из пистолета.