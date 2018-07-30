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Элвин Грей поздравил друга с рождением сына стрельбой из пистолета

18:59, 30.07.2018
Элвин Грей поздравил друга с рождением сына стрельбой из пистолета
Фото: vk.com/elvingrey

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, поздравил своего друга Ильгама Утяшева с рождением сына при помощи видеозаписи. В ролике он выстрелил в воздух из травматического пистолета.

«Сегодня праздник у ребят», — прокомментировал свой пост в Instagram артист.

Запись собрала множество комментариев как с поздравлениями, так и с критикой подобного поведения.

Напомним, в конце июня Элвин Грей показал в своем видеоблоге новый дом. Тогда в нем еще велись работы.

ОбществоКультура Башкортостан
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