Элвин Грей поздравил друга с рождением сына стрельбой из пистолета

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, поздравил своего друга Ильгама Утяшева с рождением сына при помощи видеозаписи. В ролике он выстрелил в воздух из травматического пистолета.

«Сегодня праздник у ребят», — прокомментировал свой пост в Instagram артист.

Запись собрала множество комментариев как с поздравлениями, так и с критикой подобного поведения.

Напомним, в конце июня Элвин Грей показал в своем видеоблоге новый дом. Тогда в нем еще велись работы.