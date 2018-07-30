Элвин Грей поздравил друга с рождением сына стрельбой из пистолета
Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, поздравил своего друга Ильгама Утяшева с рождением сына при помощи видеозаписи. В ролике он выстрелил в воздух из травматического пистолета.
«Сегодня праздник у ребят», — прокомментировал свой пост в Instagram артист.
Публикация от Elvin Grey (@elvin_grey_music) 29 Июл 2018 в 3:49 PDT
Запись собрала множество комментариев как с поздравлениями, так и с критикой подобного поведения.
Напомним, в конце июня Элвин Грей показал в своем видеоблоге новый дом. Тогда в нем еще велись работы.ОбществоКультура Башкортостан
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