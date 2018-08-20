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Росопотребнадзор вновь не рекомендовал купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский»

16:37, 20.08.2018
Росопотребнадзор вновь не рекомендовал купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Росопотребнадзор, как и неделю назад, не рекомендует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани.

По состоянию на 20 августа результаты исследований воды вышеуказанных водоемов все еще не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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