Росопотребнадзор вновь не рекомендовал купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский»

Росопотребнадзор, как и неделю назад, не рекомендует купаться на пляжах «Комсомольский» и «Локомотив» в Казани.

По состоянию на 20 августа результаты исследований воды вышеуказанных водоемов все еще не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.