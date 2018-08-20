В казанских школах не хватает преподавателей математики, русского и физики — Хидиятов

Об острой нехватке в казанских школах учителей математики, русского языка и физики сообщил сегодня на деловом понедельника в Казгорисполкоме начальник управления образования Ильнар Хидиятов.

По его словам, закрыть недостающие вакансии планируется в первую очередь за счет повышения учебной нагрузки на имеющихся учителей. Хидиятов также сообщил, что с сегодняшнего дня в управлении образования действует горячая линия для родителей. Телефон опубликован на сайте управления, звонки будут приниматься до 20 сентября, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее аналитики выяснили, что доля родителей, которых беспокоит нехватка учителей в школах, выросла с 2014-го по 2016 год с 12% до 19,7%.