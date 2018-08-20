В исполкоме Казани назвали три лучшие точки просмотра праздничного салюта 30 августа

Лучшими точками просмотра праздничного салюта в честь Дня Республики и Дня города Казани 30 августа являются набережная Казанки, Кремлевская набережная и площадка у центра семьи «Казан». Об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По его словам, салют будет даваться с акватории Казанки». Он начнется в 22.00.

Ранее стало известно, что на Дне города в Казани пройдут скачки и гонки, выступят «Любэ» и Hi-Fi.