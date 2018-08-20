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В Челнах амнистировали экстрадированного из Таиланда игровика

13:39, 20.08.2018
В Челнах амнистировали экстрадированного из Таиланда игровика
Фото: Реальное время

Сегодня Набережночелнинский горсуд завершил рассмотрение уголовного дела Сергея Порамонова — последнего фигуранта «дела игровиков», департированного из Таиланда. Как выяснило «Реальное время», из суда Порамонов вышел свободным.

Приговором суда обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр был признан виновным в этом преступлении, наказан годом лишения свободы условно и тут же освобожден от наказания по амнистии, сообщили в пресс-службе суда журналисту «Реального времени».

Напомним, Порамонов находился в розыске с 2014 года. В марте 2018-го его задержали на острове Пхукет по запросу Интерпола, в апреле экстрадировали в Россию под стражей. А в мае освободили под домашний арест.

ПроисшествияОбщество
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