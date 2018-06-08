После экстрадиции из Таиланда челнинскому «игровику» избрали домашний арест

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Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд РТ решение о домашнем аресте для беглого челнинца Сергея Порамонова. В апреле этого фигуранта «дела игровиков» экстрадировали из Таиланда, а в мае, после предъявления обвинения, освободили под домашний арест. Прокуратуре не удалось добиться отмены этого решения, передает журналист «Реального времени».

Порамонов обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр в составе группы по предварительному сговору и с извлечением дохода в крупном размере.

В розыск мужчину объявили еще 18 декабря 2014 года, когда основная группа «игровиков», включая полковника полиции Адая Тлегенова уже была привлечена к ответственности. О задержании беглеца в Таиланде стало известно в марте 2018 года.

27 апреля Порамонова экстрадировали на территорию России, 17 предъявили окончательное обвинение, а 28 мая Набережночелнинский горсуд смягчил ему меру пресечения, отправив под домашний арест до 27 июня. В пресс-службе горсуда уточнили — о замене реального ареста домашним ходатайствовал Следком по РТ.

Это решение было оспорено прокуратурой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ. Надзорное ведомство полагало, что беглый фигурант заслуживал лишь содержания в СИЗО. Апелляционная инстанция с этим не согласилась.

Приговор основной группе игровиков вступил в силу еще в 2016 году. Несколько осужденных уже вышли на свободу, один из них успел получить статус политзаключенного.