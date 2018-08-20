Смету расходов банка «Камский горизонт» на III квартал увеличили до 19 миллионов рублей

Смету текущих расходов на конкурсное производство в ООО КБ «Камский горизонт» на III квартал увеличили на 5,4 млн рублей до 19 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, увеличение расходов связано с необходимостью оплаты услуг по выявлению обстоятельств банкротства, а также за проведение научно-технической обработки документов банка, связанной с дальнейшей передачей на архивное хранение в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее АСВ выставило на продажу Jaguar обанкротившегося банка «Камский горизонт» за 2,3 млн рублей. Также на торгах будет реализовано недвижимое имущество с первоначальной стоимостью 45 млн рублей.