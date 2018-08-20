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В Кирове начали продавать глиняные игрушки в виде Артема Дзюбы

09:41, 20.08.2018 1
В Кирове начали продавать глиняные игрушки в виде Артема Дзюбы
Фото: dymkovo.com

В Кирове начали изготавливать глиняные игрушки, изображающие нападающего российской сборной по футболу Артема Дзюбу.

Сувенир выполнен в традиционном стиле дымковского «мужика». На интернет-сайте «Слобода Дымково» фигурка продается за 1 819 рублей, ее высота — 17,5 см. Дзюба изображен в красной футболке российской сборной с номером 22. Спортсмен находится в позе с поднятыми руками, рядом на зеленой траве лежит мяч.

Напомним, в начале лета кировчан возмутили «развратные» матрешки со свистком к ЧМ-2018.

Справка

Дымковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возник в заречной слободе Дымково, близ города Вятки (ныне на территории города Кирова). Это один из самых старинных промыслов России, возникший в XV—XVI веках.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:29
    Судя по цене, Дзюба А. будет получать не копеечные отчисления в свой адрес.
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