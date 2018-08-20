В Кирове начали продавать глиняные игрушки в виде Артема Дзюбы

В Кирове начали изготавливать глиняные игрушки, изображающие нападающего российской сборной по футболу Артема Дзюбу.

Сувенир выполнен в традиционном стиле дымковского «мужика». На интернет-сайте «Слобода Дымково» фигурка продается за 1 819 рублей, ее высота — 17,5 см. Дзюба изображен в красной футболке российской сборной с номером 22. Спортсмен находится в позе с поднятыми руками, рядом на зеленой траве лежит мяч.

Напомним, в начале лета кировчан возмутили «развратные» матрешки со свистком к ЧМ-2018.