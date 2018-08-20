Вадим Евсеев возглавил «СКА-Хабаровск»

Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Вадим Евсеев, сообщает пресс-служба «армейцев».

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Помогать Вадиму Евсееву будут тренер Александр Гришин, тренер по вратарям Владимир Сычев и специалист по физподготовке Юрий Солане.

Контракт с прежним наставником «армейцев» Сергеем Передней расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним работу с главной командой прекращают тренеры Александр Ушахин и Дмитрий Тяпушкин.

Напомним, в конце прошлого сезона в СМИ была информация о том, что Евсеев может возглавить ФК «Уфа». В итоге Сергей Томаров стал наставником земляков.

