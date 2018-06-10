ФК «Уфа» объявит имя нового главного тренера не раньше 15 июня

Руководство футбольного клуба «Уфа» определилось с кандидатурой нового главного тренера, об этом и о других изменениях в команде рассказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.

— Главный тренер команды определен, но по ряду причин мы объявим о том, кто возглавит «Уфу», чуть позже. Тренерский штаб тоже подобран и уже работает. Мы, наверное, объявим об этом, предположительно, 15 июня, когда команда соберется на медицинское обследование в Москве. Либо 18 июня, в первый день работы в Уфе.

Кто-то покинет команду, кто-то придет. Изменения будут небольшими, мы видим, что команда готова, сбалансирована и боеспособна. Любой руководитель хочет усиления в любой линии, мы все время находимся в поиске. Сейчас мы смотрим много россиян, а на рынке иностранцев оцениваем игроков, которые могли бы прогрессировать. Мы не такой богатый клуб, поэтому смотрим, кого можно приобрести, исходя из наших возможностей, и кто может усилить команду. Мы будем играть в Лиге Европы, и нам хотелось бы представлять Россию и нашу республику на очень высоком уровне. По крайней мере, мы постараемся, — цитирует Газизова «РИА Новости».

Большая вероятность, что новым главным тренером ФК «Уфа» станет Вадим Евсеев, возглавлявший пермский «Амкар» в конце сезона 2017/2018.

